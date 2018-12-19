Sporda 2018 böyle geçti (1)





ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılının ocak ayında, milli futbolcuların transferleri ön plana çıktı.

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.

Cenk, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.





- Arda Turan, Türkiye'ye döndü





Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.

Arda Turan, 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.





- Galatasaray'da yeni başkan Cengiz





Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı seçildi.

2018 yılı ocak ayında spordaki gelişmeler şöyle:





6 Ocak:

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer etti.

12 Ocak:

- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Antalyaspor'un Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetti.

15 Ocak:

- Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı.

20 Ocak:

- Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.

- Dünya Tekvando Federasyonu Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin son haftasında milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Milli sporcu, ilk kez elde edilen bu başarı sonrasında adını tarihe yazdırdı.

22 Ocak:

- Milli okçu Yeşim Bostan, Salon Dünya Kupası'nın Nimes'te düzenlenen 3. ayağında gümüş madalya kazandı.

29 Ocak:

- Yelkende 2018 Dünya Kupası'nın Miami serisinde olimpik milli takım sporcularından Alican Kaynar, bronz madalya elde etti.

(Sürecek)