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Sporculardan Kaymakam Özkan’a ziyaret

Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasından büyük başarılarla dönen Bitlisli sporcular, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’a ziyarette bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:40
Sporculardan Kaymakam Özkan’a ziyaret

Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasından büyük başarılarla dönen Bitlisli sporcular, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’a ziyarette bulundu.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen şampiyonada 5 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 5 Türkiye üçüncülüğü başarısı elde eden sporcuları, Wushu Kung-Fu Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Abdurrahman Kaçak ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Özkan, elde edilen başarıdan ötürü tebriklerini iletti. Elde ettikleri başarılarla kenti her platformda en güzel şekilde temsil eden sporculara nasihatlerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sporculara hediye takdiminde bulunarak, başarılarının devamını diledi.


Wushu Kung-Fu Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Abdurrahman Kaçak, temenni ve katkılarından dolayı Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:40
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