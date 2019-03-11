Sporculardan ağaç dikimine destek
1308 Osmaneli Belediye Spor U13 takımı yönetici ve sporcuları, ilçedeki ağaç dikim çalışmalarına destek verdi.11 Mart 2019 Pazartesi 12:57
1308 Osmaneli Belediye Spor U13 takımı yönetici ve sporcuları, ilçedeki ağaç dikim çalışmalarına destek verdi.
Osmaneli Şehitler Parkına şimdiye kadar 120 bin adet yetişkin ağaç dikilirken, 1308 Osmaneli Belediye Spor U13 takımı da dikime destek verdi.
Ağaç dikimi sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli Belediye Spor U13 takımız şehitler parkına ağaçlarını dikti. Osmaneli’nde 120 bin adet yetişkin ağaç diktik. Hedefimiz 2020 yılında 200 bin ağaç hedefine ulaşmak. Ağaç dikimimize fide desteği veren Yalova Tarım A.Ş. yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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