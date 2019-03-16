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Sporcular doktorlar, fizyoterapistler ve diyetisyenler aynı çatı altında buluşacak

Sporcuların doktor, fizyoterapist ve diyetisyenlerle aynı çatı altında buluşacağı Sportofiz Sporcu ve Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleşti.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:30
Sporcular doktorlar, fizyoterapistler ve diyetisyenler aynı çatı altında buluşacak

Sporcuların doktor, fizyoterapist ve diyetisyenlerle aynı çatı altında buluşacağı Sportofiz Sporcu ve Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışta açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Dr. Hilmi Karadeniz, "Bugün küçük bir çatı altında başlattığımız bu projeyi, birkaç sene içerisinde öncelikle İstanbul geneline, sonrada Türkiye geneline yaymak istiyoruz" dedi.



Sporcuların doktor, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, antrenör ve masörlerle aynı çatı altında buluşacağı Sportofiz Sporcu ve Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılan merkezde, sporculara sakatlık süreçlerinde fizik tedavi, psikoloji ve beslenme gibi alanlarda destek verilecek.



Dr. Karadeniz, sporcuların en büyük sorunlarından birisinin aynı anda doktor, fizyoterapist ve antrenörlerin aynı çatı altında tedaviye ulaşamadıkları için sakatlık süreçlerinin uzamasına neden olabildiğini belirterek, "Bu tür süreçlerin profesyonel kariyerlerin sona ermesiyle sonuçlanabiliyor. Biz başlattığımız bu sistemle herkesi aynı çatı altında topluyoruz. Diyetisyen, psikolog, doktor, fizyoterapist ve antrenörleri bir çatı altında topluyoruz. Bugün küçük bir çatı altında başlattığımız bu projeyi, birkaç sene içerisinde öncelikle İstanbul geneline, sonrada Türkiye geneline yaymak istiyoruz" dedi.



"Çocuğun yapısına uygun branşları seçmek son derece önemli"


Merkezdeki ikinci branşlarının gelişim olduğunu sözlerine ekleyen Karadeniz, "Çocuk yaştan itibaren, çocukların vücut gelişimlerini takip etmek, ayak gelişimlerini takip etmek, omurga gelişimlerini takip etmek ve bunlarla ilgili hastalıkların ilerlemeden cerrahisiz tedavilerini düzenlemek, cerrahi tedavi gerekiyorsa bu tedavilerin uygun bir şekilde yapılmasını sağlayarak çocukların gelişimini hem psikolojik hem de fiziki olarak düzenliyoruz. Çocuğun yapısına uygun branşları seçmek son derece önemli ve engelli çocuklarımızın gelişimlerini sağlayarak, onların hem hayata kazandırılması hem de profesyonel spor kariyerlerine engelsiz olarak ulaşmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



"Amacımız tam anlamıyla kişileri tedavi etmek ve onları hayata hızlı bir şekilde döndürmek"


Açılışta açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Dr. Seçkin Sarı ise Sporcu ve Omurga Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Burada sadece profesyonel sporculara değil, spor yapan herkese hitap ediyoruz. Spora bağlı her türlü sakatlığa hitap ediyoruz. Aynı zamanda omurga sorunları, bel fıtığı gibi birçok rahatsızlıkların tedavisi yapılırken aynı zamanda bu süreçte hastaların, beslenmesi için diyetisyen kontrolleri yapılıyor. Özellikle sakatlık sonrası oluşan stres sorunları için psikolog ekibimiz bulunuyor. Aslında baktığınız zaman birçok değişik branşı tek bir çatı altında topladık. Amacımız tam anlamıyla kişileri tedavi etmek ve onları hayata hızlı bir şekilde döndürmek" şeklinde konuştu.



"Amacımız sporcuları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sahaya dönmelerini sağlamak"


Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Uygun da açılışını gerçekleştirdikleri Sporcu ve Omurga Sağlığı Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Ortopedist, fizyoterapist ve diyetisyenin bir arada yer aldığı özel bir kliniği açmış bulunuyoruz. Buradaki ana hedefimiz sporcunun her şeyi ile ilgilenmek. Omurga ile ilgili operasyonlardan sonra kişiye lazım olan desteği verebilmek istiyoruz. Sporcuları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sahaya dönmelerini sağlamak ve gereken uygun beslenme desteklerini sağlamaya çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:30
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