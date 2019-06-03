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Sporcu kadından, kadına ’kedi’ dayağı iddiası

Mersin’de apartmanının önünde kedi beslediği için kadın bir sporcu tarafından darp edildiğini iddia eden hayvansever kadın, hastanelik oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:45
Sporcu kadından, kadına ’kedi’ dayağı iddiası

Mersin’de apartmanının önünde kedi beslediği için kadın bir sporcu tarafından darp edildiğini iddia eden hayvansever kadın, hastanelik oldu. Kedi beslediği için dövüldüğünü ve tehdit edildiğini söyleyen hayvansever kadın, darp raporu alıp karşı taraftan şikayetçi oldu.


İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde oturduğu apartmanın önünde kendi imkanlarıyla sokak kedilerini besleyen hayvansever Meryem Sayar ile bölgede spor salonu işleten bir kadın arasında kedi meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında darp edildiğini ileri süren Meryem Sayar fenalaşınca ambulansla Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve bir süre müşahide altında tutulan hayvansever kadın daha sonra taburcu edildi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Meryem Sayar, 15-16 yıldır sokakta kedi beslediğini ve bugüne kadar hep kendi olanaklarıyla hayvanlara baktığını söyledi. Sayar, "Yine her zamanki gibi bugün de kedileri beslemeye çıktım. Besledikten sonra deterjan ve suyla o bölgeyi temizlediğim sırada yan taraftaki spor salonunda milli sporcu olduğunu öğrendiğim bayan çıkarak bana, ’bu kedileri burada istemiyorum’ dedi. Ben de, ’apartmanımın önü temiz, kedileri temiz bir şekilde besliyorum. Eğer bir şikayetiniz varsa gidin zabıtaya söyleyin’ dedim. Hakaret etmeye başladı ve kedileri istemediğini söyledi. Ben bu kedileri nerede besleyeceğim. Orası benim apartmanımın önü. Ben her gün orayı temizliyor, süpürüyorum. Kedilerin pisliklerine kadar temizliğimi yapıyorum. Bize hakaretler yağdırdı, tehditler etti. Bir milli sporcuya, orada çocuklara eğitim veren bir insana bu tür konuşmalar yakışıyor mu? Kız kardeşime saldırdı. Ben araya girip, elini tutunca bu sefer bana yumruk attı. Yumruk kulağıma geldi. Gözlüğüm bir yere gitti, kulağımdaki küpe yok. Darp raporu aldım. Karakolda ifade vermeye gidince fenalaşmışım. Beni hemen hastaneye kaldırmışlar. Filmlerimi çektiler. Müşahede altında tuttular" dedi.



"Sürekli korkuyorum"


Bir hayvansever olarak kendi imkanlarıyla o hayvanlara baktığını ifade eden Sayar, "Gerçekten temiz bakıyoruz. O hayvanların kimseye bir zararı yok. Onlarla hiç alakası yok. Fakat karşımızdaki kadın dövüş sporunun verdiği güçle bizi sürekli tehdit ediyor. ’Milli sporcuyum’ deyip de eğitim vermeye kalkan insanların bu şekilde davranmalarını doğru bulmuyorum ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Sürekli korkuyorum. Darp raporu aldım. Şikayetimi yaptım. Karakolda ifademi verdim. Sonuna kadar da olacağım. Artık yeter. Ben kimseye zarar vermiyorum, bir şey yapmıyorum. Üstüne üstlük elimden geldiği kadar temizliğimi yapıyorum. Yeter ki etraftaki insanlar rahatsız olmasın diye. Aslında benim görevim değil ama ben saygımdan dolayı bunu yapıyorum. Buna rağmen bu şekilde davranışlara maruz kalıyorum. Bunlara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Ben Allah’ın yarattığı sessiz bir kula bakıyorum. Ben yardım ediyorum diye kötü mü oluyorum. Bunları da kimseden destek almadan yapıyorum. Bu tür davranışlara da maruz kalmak istemiyorum. Devletimizden istediğim bu hayvanseverlere uygulanan şiddete bir ceza versin veya bir yaptırımda bulunmalarını istiyorum" diye konuştu.


Hastaneden eve geldikten sonra başka bir olayla daha karşılaştığını belirten Sayar, "Hastaneden geldikten sonra kedi bölgesinin dağıldığını, oradaki her şeyin çöpe atıldığını gördüm. Daha sonra


kamera kayıtlarını incelediğimizde spor salonunda eğitim alamaya gelen çocukların bu işe alet edildiklerini gördüm ve çok üzüldüm. Vicdanen rahatsız oldum. Hem kedi evlerinin dağıtılmasını hemde bu iş için çocukların kullanılmasına üzüldüm. Ancak ben yine hayvanseverliğime devam edeceğim. Yine kedilerime bakacağım. Dayakta yesem sonunda, yine bakacağım. Bizim kendi baktığımız yer Mersin’de en temiz olarak gösterilen bölgedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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