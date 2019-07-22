Spor yazarlarından EGC’ye ziyaret

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Erzincanlı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve spor yazarı Tahir Kum, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.

EGC’yi ziyaret eden Ünalve Kum,burada Başkan Muzaffer Koşan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.

Gazeteci Ünal, "Her yıl Temmuz aylarında memleketim Erzincan’a geliyorum. Ben Erzincan’ı ve Erzincan’da yaşayan ve bu şehre katma değer katan herkesi çok seviyorum. Bu yılda sıla-i Rahim yapmak üzere geldiğim memleketimde, basın mensubu olmamız nedeniyle bu tür ziyaretleri yapıyorum. Bu günde Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettik. Başkanımız Muzaffer Koşan ekibine misafirperverliklerinden ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

EGC Başkanı Muzaffer Koşan ise ziyaretten dolayı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve Tahir Kum’a teşekkür etti.