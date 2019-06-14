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Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, il genelinde spora yönelik yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeleriyle ödüllendirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:25
Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, il genelinde spora yönelik yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeleriyle ödüllendirildi.


Ülke TV sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen “Sporun Devleri Buluşuyor” ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e “Yılın Yerel Yöneticisi” ödülü verildi.


Ankara’da gerçekleyen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, siyasetçiler, spor camiasının önemli isimleri ve birçok sporcu katıldı. 2018 yılının başarılı sporcu, yönetici, teknik adam, kulüp, kurum ve kuruluşlarının ödüllendirildiği törende, Fatma Şahin, Gaziantep’te spor alanında hayata geçirilen projelerden dolayı “Yılın Yerel Yönetici” ödülünü kazandı.


Gaziantep’te spor alanında neler yapıldı


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin döneminde spor alanında büyük bir atılımla adından söz ettirmeyi başardı.


Son 5 yılda 1 milyon 253 bin 199 kişiye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, kente çok sayıda tesisi kazandırdı. Büyükşehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla imzaladığı protokol kapsamında 13 yüzme havuzu ve 10 spor salonunun yapım çalışmalarına başladı.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen turnuva ve etkinliklerle sporcuların yeteneklerini gösterebilme imkânı sağlandı. Ulusal ve uluslararası alanda 14 şampiyonaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şehirde faaliyet gösteren 75 spor kulübü, bin 800 sporcu ve 637 okula spor malzemesi desteği verdi.


Büyükşehir, Talat Özkarslı Spor Salonu, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi, Hasan Doğan Futbol Sahası, Aktoprak Futbol Sahası ve Perilikaya Spor Salonunu Türk sporuna kazandırdı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:25
  1. doğa

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