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"Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi, teknolojiyi göstermekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz"- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Sizler, uzakları yakın, bilinmeyini görünür kılan bu onurlu mesleğin mensuplarısınız"

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:24
"Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerini buldu.

TFMD'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü dolayısıyla bir otelde "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni" düzenlendi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç katıldı.

Daha önce katılacağı duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene katılmadı.

- "Sayfalara sığmayacak olanları bir fotoğraf karesine sığdırıyorsunuz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törenin açılışında yaptığı konuşmada, gazeteciliğin dünyanın hem zor hem de en keyifli mesleklerinden biri olduğunu söyledi. Gazetecilerin en meşakkatli görevleri üstlenen emekçiler olduğunu belirten Varank, kendisinin de buna yakından şahit olduğunu ifade etti. Varank, şunları kaydetti:

"Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi, teknolojiyi göstermekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yerinde alın teri döküyor, sayfalara sığmayacak olanları tek bir fotoğraf karesine sığdırarak hafızalarımıza kazıyorsunuz. Bu anlamda en hayati kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyorsunuz.

Tüm foto muhabirleri emekçilerimize yüklendikleri anlamlı misyonlarından dolayı takdir ve şükranlarımı sunuyorum."

Bakanlık olarak Antalya Bey Dağları'nda bulunan Saklıkent'te Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri düzenlendiğini anımsatan Varank, şenliğin bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yapılacağını söyledi.

Varank, şenliğin bu yıl 1-4 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirterek, "Geçtiğimiz senelerden farklı olarak ilk kez bin kişilik katılımcı grubuyla gökyüzünü seyre dalacağız." dedi.

Varank, gazetecileri şenliğe davet etti.

Bakan Varank, görevi başında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı ve bu yolda hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle andığını, ailelerine, dostlarına, iş arkadaşlarına ve tüm basın camiasına baş sağlığı dilediğini, geçen yıl yaşamını yitiren Ara Güler'i de saygıyla andığını sözlerine ekledi.

- "Hayatın görsel hafızasını geleceğe taşıyorsunuz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da foto muhabirlerinin hayatın görsel hafızasını geleceğe taşıyan kişiler olduğunu söyledi.

Tek bir görüntüyle çok şeyi anlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Foto muhabiri çektiği fotoğraflarla kendi zamanını diğer asırlara aktarır. Sizler, fotoğraflarınızı, emek vererek, canınızı riske atma pahasına yarınlara aktarıyorsunuz, tüm dünyaya bu çığlığı duyuruyorsunuz. Uzakları yakın, bilinmeyini görünür kılan bu onurlu mesleğin mensuplarısınız." dedi.

Kasapoğlu, görevi başında yaşamını yitiren gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Bakanlar, konuşmalarının ardından, kendilerine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğrafını çekti.

- AA'ya tek kareye 2 ödül

Ödül töreninde ayrıca, Anadolu Ajansı'nda serbest muhabir olarak çalışan İlhami Çetin'in çektiği fotoğraf, Rafet Hüner Özel Ödülü ve Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Çetin'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu verdi.

Törende, Bakanlar yarışmada ödül alan foto muhabirlerine ödüllerini verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:24
  1. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  2. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik
  3. TFMD "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019" ödül töreni

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