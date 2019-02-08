Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası
Ankara'da başlayan şampiyonada 62 ilden, 262 kadın ve 450 erkek sporcu mücadele edecek08 Şubat 2019 Cuma 12:03
ANKARA (AA) - Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonada 62 ilden, 262 kadın ve 450 erkek sporcu mücadele edecek.
Federasyonun yeni hizmet binası içinde yer alan spor salonundaki organizasyonun ilk gününde kadınlarda 44 ve 48, erkeklerde de 55, 60 ve 66 kiloda müsabakalar yapıldı.
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda final müsabakaları akşam yapılacak. Dereceye giren sporculara madalyaları final maçlarının ardından takdim edilecek.
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