0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.

IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23.

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:28
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.

IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.23.02.2019 19:22:54TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli: Tam kadro destekleyeceğiz
    1. Bahçeli: Tam kadro destekleyeceğiz
    2. Sudan'da iktidar partisinin genel..
    3. "Düşmanlık siyaseti değil kardeşlik..
    4. Pentagon Meksika sınırına bin asker..
    5. Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı..
    6. Bosna'nın milli şairi Cemalettin Latiç..
    7. Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek..
    8. Kuzey Kore lideri Kim'in treni Çin'de
    9. Şanlıurfa'da kavga: 5 yaralı
    10. "Fetih'in FKÖ'yü reforme etmemesi..
    11. Maçın ardından
    12. Mazot skandalına rağmen Volkswagen,..
    13. "İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe..
    14. İŞKUR iş sahibi yapıyor
    15. MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
    16. Fuat Oktay, taksicileri ziyaret etti
    17. Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı
    18. BBP Genel Başkanı Destici, Muş’ta
    19. Hatay'da cinayet
    20. Kırmızı etin fiyatı böyle belirlenecek
    21. Elektronik sigara haram mı? Diyanet..
    22. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının..
    23. Beykoz beyaza büründü, araçlar yolda..
    24. 'Penaltı haksız' deyip topu dışarı attı
    25. Kontrolden çıkan araç yol kenarına..
    26. "Sandıkta yenilecekler, o sandığa..
    27. Guaido, Venezuela'ya insani..
    28. Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine..
    29. Gürcistan’da Orta Çağ’a ait mezar..
    30. Kendisini taciz ettiği iddiasında..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu