Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak. IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23.

IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.23.02.2019 19:22:54TSINNNN

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