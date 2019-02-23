Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.
IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23.23 Şubat 2019 Cumartesi 19:28
IHAAW192254-SPO/23-02-2019- Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak.23.02.2019 19:22:54TSINNNN
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