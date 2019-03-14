Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor
- Haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek14 Mart 2019 Perşembe 09:56
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.
Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
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