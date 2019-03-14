Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor - Haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) 16 Mart Cumartesi: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar) 19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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