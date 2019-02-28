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Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 24.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:47
Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



2 Mart Cumartesi


16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa


19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



3 Mart Pazar


13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen


16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus


19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır



4 Mart Pazartesi


20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım


20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:47
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