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Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

- Ligde haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:27
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:27
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