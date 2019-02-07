Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor - Ligde haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek.



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 9 Şubat Cumartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park) 10 Şubat Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova) 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom) 11 Şubat Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı) 20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

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