Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 4-2 kazandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Varela’nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets’in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

57. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Varela’nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2

65. dakikada Nwakaeme’nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2

84. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2

86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay’ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri x (Ekuban dk. 58 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xx (Olcay Şahan dk. 74 x)

Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Batuhan Artaslan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (Muammer Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç x, Chery x, Varela x (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets x

Yedekler: Levent, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)

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