Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 27.05 Nisan 2019 Cuma 22:37
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Abdulkadir Parmak’ın ceza sahası dışında sert şutu üst direğe çarptı. Kale sahası içine düşün meşin yuvarlağı Eukban ağalarla buluşturdu. 2-1
68. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Olcay Şahan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
76. dakikada Serkan Özkan’ın ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasında topla birlikte kale sahası içine giren Murat Cem Akpınar, kaleci Boffin’in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Pereira dk. 70 x), Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xxx, Olcay xxx (Abdulkadir Ömür dk. 82 x), Yusuf Yazıcı xx (Murat Cem Akpınar dk. 89 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Toure, Batuhan Artaslan, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karam
Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka x, Diego Angelo x, Cissokho x, Zeki x (Dogukan dk. 62 x), Amilton xx (Serdar Özkan dk. 73 x), Charles x, Hakan Özmert xx, Fredy x, Doukara xx
Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole,Yekta Kurtuluş, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22), Ekuban (dk. 59), Olcay (dk. 68), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Charles (Antalyaspor)
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