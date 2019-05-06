Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Sosa, ceza sahası yayına yakında yerden kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung’un soluna gönderdi. Lung’un müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

20. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı tamamladı. 2-0

32. dakikada Kravets’in pasında topla birlikte ceza sahası sağına inen Hasan Hüseyin Acar meşin yavurlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1

41. dakikada bir taraftar sahaya girerek Uğurcan Çakır’a sarıldı. Güvenlik güçleri tarafından saha kenarına alınan taraftarın gözaltına alınmak istenmesi üzerine taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncularda olaya müdahil oldu.



Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hosseini xx, Novak xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Amiri x, Nwakaeme x, Rodallega xx

Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Caleb Ekuban

Teknik Direktör: Ünal Karaman

İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (MuammerZülfikar Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x, Deniz Türüç x, Chery x, Varela x, Kravets x

Yedekler: Asamoah Gyan, Levent, Bilal, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32) (İstiklal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kart: Kravets (İstiklal Mobilya Kayserispor)

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