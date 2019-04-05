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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

05 Nisan 2019 Cuma 21:29
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan ortasında Doukara’nın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’ın parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1


14. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’ın sağındaki kale direğine çarptı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


22. dakikada gelişen Trabzonspor atağından sağ taraftan topla buluşanOlcay’ın pasında arka direkteki Nwakaeme boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1


36. dakikada Antalyaspor savunmasının uzun gönderdiği topta, Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan Çakır’ı geçen meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen taca gönderdi.


42. dakikada Abdulkadir Ömür ceza sahası içi sol çaprazından meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Olcay’ın vuruşunda ise top kaleci Boffin’de kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen x, Hosseini x, Ibanez x, Sosa x, Abdulkadir Parmak xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı x, Nwakaeme xx, Ekuban xx


Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Toure, Batuhan Artaslan, Pereira, Abdulkadir Ömür, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Ünal Karam


Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka x, Diego Angelo x, Cissokho x, Zeki x, Amilton xx, Charles x, Hakan Özmert xx, Fredy x, Doukara xx


Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole, Doğukan, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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