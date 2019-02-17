Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Welinton’un Ekuban’ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Rodallega, panenka denemesinde top üst direkten oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Rodallega’nın şutu filelere gitse de hakem faul nedeniyle golü geçerli saymadı.

51. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Campos’un pasında kale sahası içindeki Cisse meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

68. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

81. dakikada Hüseyin’in hatasında topla buluşan Efecan’ın şutu kaleci Arda’dan döndü. Ardından Cisse’nin vuruşunda ise direkten dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda’dan döndü.



Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet Çörekçi x (Toure dk. 67 x), Hüseyin Türkmen x, Hosseini x, Amiri xx, Sosa x, Yusuf Yazıcı x (Berkay Sefa Kara dk. 80 ?), Abdulkadir Ömür x (Abdulkadir Parmak dk. 59 x), Nwakaeme x, Ekuban xx, Rodallega x

Yedekler: Muzaffer, Kağan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Ali Osman, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Baiano xxx, Welinton xxx, Caulker xxx, Villafanez xxx (Fernandes dk. 87 ?), Ozan Tufan xxx, Ceyhun Gülselam xxx, Efecan xxx, Campos xxx (Taha Yalçıner dk. 90 ?), Cenk xxx, Cisse xxx (Josef Sural dk. 89 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Cisse (dk. 51 ve 68) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Amiri (Trabzonspor)

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