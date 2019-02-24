Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Başkent ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla maçı 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Opseth’in ceza sahası dışından kullandığı frikikte top baraja da çarparak ağlara gitti. 1-1

64. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Egemen Korkmaz’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada İlhan Parlak topu kafayla Orgill’e indirdi. Orgill, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx (Azur dk. 81 ?), Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx (İlhan Parlak dk. 75 xx), Moke x (Moulin dk. 65 x)

Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Aydın, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xx, Obertan xxx (Gilles dk. 81 ?), Schwechlen x, Emrah xx (Kone dk 90 ?), İbrahim Akdağ xx, Fatih xx, Eduok xx (Taylan dk. 72 x), Opseth xx, Lokman x, Jasmin x

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Boyd (dk. 25), Orgill (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü), Opseth (dk. 47) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Opseth (dk. 72) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Kitsiou, Orgill (MKE Ankaragücü)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.