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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

24 Şubat 2019 Pazar 14:35
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros’un şutu üstten dışarı çıktı.


18. dakikada Fatih’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan’ın yarım volesi savunmadan döndü.


19. dakikada Sacko’nun ceza sahasına ortasında Orgill’in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic’in rahat bir şekilde kontrol etti.


23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok’un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill’in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ’ın şutunu kaleci Altay kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx


MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx, Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Moke xxx


Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Scarione, Moulin, Aydın, Azur, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xxx, Obertan xxx, Schwechlen x, Emrah xx, İbrahim Akdağ xx, Fatih xx, Eduok xx, Opseth xx, Lokman x, Jasmin x


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Gilles, Taylan, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Boyd (dk. 25) (MKE Ankaragücü)


Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:35
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