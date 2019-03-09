Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 25.09 Mart 2019 Cumartesi 21:14
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx (Thibault Moulin dk. 46 xx), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 72 x), Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kıtsıou xx, Canteros xx (Scarione dk. 89 ?), Abro xxx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saıvet xx, De Souza xx (Iasmin Latovlevici dk. 68x) , Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx (Kubilay dk. 90 ?), Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx (Umut Nayır dk. 86 ?)
Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)
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