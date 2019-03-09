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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:14
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx


MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx (Thibault Moulin dk. 46 xx), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 72 x), Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kıtsıou xx, Canteros xx (Scarione dk. 89 ?), Abro xxx


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saıvet xx, De Souza xx (Iasmin Latovlevici dk. 68x) , Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx (Kubilay dk. 90 ?), Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx (Umut Nayır dk. 86 ?)


Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:14
  1. doğa

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