Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx (Thibault Moulin dk. 46 xx), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 72 x), Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kıtsıou xx, Canteros xx (Scarione dk. 89 ?), Abro xxx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saıvet xx, De Souza xx (Iasmin Latovlevici dk. 68x) , Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx (Kubilay dk. 90 ?), Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx (Umut Nayır dk. 86 ?)

Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)

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