Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 25.09 Mart 2019 Cumartesi 20:07
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk ediyor.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı’ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Abro xxx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saivet xx, De Souza xx, Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx, Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx
Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü)
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