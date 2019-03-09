Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor’u konuk ediyor.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı’ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.



Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Abro xxx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saivet xx, De Souza xx, Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx, Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx

Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.