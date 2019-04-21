Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta müsabakasında başkent ekibi MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Orgill’in vuruşunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Yatabare’nin pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in yerden şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

16. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Djedje’nin vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

26. dakikada Atiker Konyaspor takımının sol taraftan kullandığı korner atışında top penaltı noktası civarında Fofana’da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gencerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Yusuf Bozdoğan xx

MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xxx, Kulusic xx, Djedje xxx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsious xx, Canteros xx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Moulin, Aydın, Abro, Azur

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Diagne xx, Jonsson xx, Skubic xxx, Ömer Ali Şahiner xxx, Jevtovic xxx, Milosevic xx, Uğur xx, Fofana xxx, Zuta xx, Yatabare xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Hurtado, Hadziahmetovix, Opanasenkio, Ferhat, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

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