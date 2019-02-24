Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Bursaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın sol tarafa verdiği topta Mossoro’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Edin Visca’nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

34. dakikada sağ kanatta Aytaç’ın açtığı ortada ceza sahası içerisinde Sakho’nun dokunamadığı top az farkla auta çıktı.

40. dakikada Arda’nın verdiği ara pasta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sakho’nun ceza sahası içine verdiği pasta Lima’nın şutu üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevde Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Kudriashov xx, Emre xx, Visca xxx, İrfan Can xx, Mossoro xxx, Arda xx, Robinho xx

Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Jojic, Gökhan, Adebayor, Napoleoni, Demba Ba

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Bursaspor: Muhammed xx, Umut xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Badji xx, Shehu xx, Lima xx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Sakho xxx

Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Saivet, Yusuf, Furkan, Ramazan, Umut

Teknik Sorumlu: Samet Aybaba

Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40) (Başakşehir)

Sarı kart: Sakho (Bursaspor)

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