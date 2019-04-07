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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

07 Nisan 2019 Pazar 21:02
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakadan 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho’nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0


59. dakikada sol kanattan Milosevic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic’in kafasında top üstten auta çıktı.


69. dakikada Mossoro’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.


89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta’nın şutunu Mert kornere çıkardı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xxx (Soner dk. 75 x), Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xxx, Elia xxx (Napoleoni dk. 85 ?), Robinho xxx (Adebayor dk. 68 x)


Yedekler: Volkan, Bajic, Kudriashov, Demba Ba, Uğur, Serdar, Alpaslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx (Hurtado dk. 68 x), Milosevic xx, Fofana xxx, Jahovic xx (Yatabare dk. 68 x)


Yedekler: Mahmut, Selim, Mücahit, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör:Aykut Kocaman


Goller: Mossoro (dk. 50), Visca (dk. 69) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir, Jevtovic (Konyaspor)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 21:02
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