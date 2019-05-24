0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

24 Mayıs 2019 Cuma 18:53
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy’nin ortasında ceza sahasında Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet’in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


31. dakikada Ozan’ın pasında sol taraftan Efecan’ın şutu üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Saygın Ögel xx, Deniz Caner Özaral xx


Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Visca xx, Elia xx, Bajic xx


Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic, Soner, Robinho


Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı


Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx, Efecan xx, Fernandes xx, Cisse xx


Yedekler: Haydar, Baiano, Emre, Hasan, Joel Obi, Taha


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Visca (dk. 6) (Medipol Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (A. Alanyaspor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 18:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan "May’in istifa kararı" değerlendirmesi
    1. Rusya'dan "May’in istifa kararı"..
    2. AA'nın yıllık olağan Genel Kurul..
    3. Olcay Şahan’dan Trabzonspor’a veda
    4. TEM’de tır ile kamyon çarpıştı, 15..
    5. Türk Kızılay Kırgızistan'da ramazan..
    6. Bakan Dönmez, Soma Maden Şehitliğini..
    7. TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir..
    8. Avrupa ülkesinde patlama! Çok sayıda...
    9. Parkta oynayan küçük kıza elektrik..
    10. Fransa’da patlama: En az 6 yaralı
    11. Alevlerin arasında kalan yavru..
    12. ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker
    13. Vize dolandırıcıları için ek gözaltı..
    14. Çaykur Rizespor'dan sert tepki: Onlar..
    15. Akıncı Üssü davası
    16. Park halindeki otomobil cayır cayır..
    17. Yağmurdan kaçarken minibüs çarptı
    18. Tayland Kralı darbeden sonra kurulan..
    19. Şehidin kanı yerde kalmadı
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonları
    21. Trump onayladı! ABD'den Orta Doğu'ya..
    22. Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu
    23. Facebook Filistin yanlısı sayfalara..
    24. Hacivat-Karagöz gösterisi kahkahaya..
    25. "Yaz Oyunları" 11 Haziran'da başlayacak
    26. ABD Başkanı Donald Trump'ın..
    27. Ayaklarını yıkarken kanala düşerek..
    28. MÜSİAD’tan Milli Endüstri Finansman..
    29. Özbekistan'da müthiş görüntüler!..
    30. Üsküdar'da yolda çökme
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti