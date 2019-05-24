Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy’nin ortasında ceza sahasında Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet’in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

31. dakikada Ozan’ın pasında sol taraftan Efecan’ın şutu üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Saygın Ögel xx, Deniz Caner Özaral xx

Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Visca xx, Elia xx, Bajic xx

Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic, Soner, Robinho

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx, Efecan xx, Fernandes xx, Cisse xx

Yedekler: Haydar, Baiano, Emre, Hasan, Joel Obi, Taha

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Visca (dk. 6) (Medipol Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (A. Alanyaspor)

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