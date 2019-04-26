Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Halil’in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Jerome’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa Robinho’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.

74. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.

78. dakikada ceza yayı önünde Mahmut’un yaptığı ortada kale önünde Robinho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto çizgiden çıkardı.

85. dakikada Deniz Kadah’ın orta sahada topu kaptı. Kadah’ın yarı saha sürerek girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+1. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz’in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşarak, kaleciyle karşı karşıya kalan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Serdar xx, Mahmut xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Bajic dk. 71 x), Emre xx, Visca xxx, Elia xxx (Adebayor dk. 46 x), Mossoro xx (Napoleoni dk. 57 x), Robinho xx

Yedekler: Volkan, Attamah, Kudriashov, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Wallace Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Serdar Gürler xx (Alpaslan dk. 90+2 ?), Halil Akbunar xx (Gouffran dk. 70 x), Castro xx, Poko xx, Deniz Kadah xxx, Jerome xxx (Borges dk. 80 ?)

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Erol

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jerome (dk. 7), Deniz Kadah (dk. 85) (Göztepe)

Sarı kartlar: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir), Wallace Reis (Göztepe)

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