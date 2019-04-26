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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

26 Nisan 2019 Cuma 21:30
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol taraftan Serdar’ın pasında Titi topukla kale önüne çevirdi. Kale önünde Jerome’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


13. dakikada sağ taraftan Visca’nın pasında topla buluşan Robinho’nun ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


45. dakikada Caiçara’nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca topla buluştu. Visca’nın sağ taraftan içeriye girip, açısını daraltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.


45+1. dakikada hakem Suat Arslanboğa, VAR’ın uyarısıyla atılan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Serdar xx, Mahmut xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Emre xx, Visca xxx, Elia xxx, Mossoro xx, Robinho xx


Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Wallace Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Serdar Gürler xx, Halil Akbunar xx, Castro xx, Poko xx, Deniz Kadah xx, Jerome xxx


Yedekler: Göktuğ, Eren, Alpaslan, Celso, Gouffran, Ngando, Yalçın, Erol


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Jerome (dk. 7) (Göztepe)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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