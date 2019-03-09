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Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 2- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:08
Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 2- Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Moses’in pasında topla çizgiye inen Isla’nın ortasında ceza sahası içinde Zajc’ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.


62. dakikada Hasan Ali’nin ortasında uzak direkte Soldado’nun şutu kaleye paralel olarak gitti. Yaşanan karambolde, hiçbir sarı-lacivertli oyuncu topa dokunamadı.


73. dakikada Attamah’ın kaleci Mert’e göndermek istediği kafa pasında araya giren Soldado topu boş kaleye gönderdi. 1-1


76. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali’nin ortasında müsait pozisyonda Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı.


84. dakikada Visca’nın ara pasında topla buluşan Mossoro’nun, altı pas üzerine gönderdiği topu Napoleoni tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-1


90+3. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasında Robinho’nun vuruşu az farkla üsten auta çıktı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erdem Bayık xx


M.Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xxx, Mahmut xxx, Serdar ? (Attamah dk. 16 xx), Kudriashov xx, Emre xxx, Visca xxx, Mossoro xxx (Adebayor dk. 87 ?), Arda Turan xx (Napoleoni dk. 77 x), İrfan Can xxx, Robinho xxx


Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Elia


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Serdar xx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Tolgay xx, Jailson xx (Valbuena dk. 70 ?, Frey dk. 85 ?), Moses xx, Eljif x (Mehmet Ekici dk. 46 xxx), Zajc xx, Soldado xx


Yedekler: Harun, İsmail, Sadık, Alper, Ferdi, Şener, Neustaedter


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Robinho (dk. 19), Napoleoni (dk. 84) (M.Başakşehir), Soldado (dk. 73) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Robinho, Emre (M.Başakşehir), Tolgay, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:08
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