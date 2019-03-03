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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 24.

03 Mart 2019 Pazar 15:45
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada orta sahadan gelişen Göztepe atağında, Castro’nun verdiği uzun pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, yaptığı vuruşla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1


56. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, kaleci Serkan boşa çıktı. Korner noktasına yakın noktada topu kapan Deniz’in boş kaleye vurduğu şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


68. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jevtovic’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Milosevic’in şutunda kaleci Beto topu son anda kornere gönderdi.


88. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içisinde topla buluşan Jahovic, Kadu’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası VAR’a giden hakem Ablulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.


90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Skubic geldi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto, doğru köşeyi seçerek gole engel oldu.


90+6. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in ortasında Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Erdinç Sezertam xx


Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Ali x (Ömer Ali dk.70 xx), Filipovic xxx, Zuta x (Ferhat dk.46 xx), Volkan xx, Milosevic xx, Jevtovic xx, Traore xx, Fofana x (Amir dk. 82 ?)Jahovic xx


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Göztepe:Beto xxx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xxx, Berkan xx, Borges x, Castro xx (Poko dk.85 ?), Serdar x, Deniz xx (Jerome dk.69 xx), Yasin xxx, Ghilas x (Axel dk.46 x)


Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Yalçın, Tayfur


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Yasin (dk. 54) (Göztepe)


Kırmızı kart: Kadu (Göztepe)


Sarı kartlar: Zuta, Ferhat (Konyaspor), Yasin, Beto (Göztepe)

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:45
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