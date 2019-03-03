Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig 24.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Filipovic’in ara pasında kaleci karşı karşıya kalan Jahovic’in şutunda Beto topu çeldi.

18. dakikada sağ kanattan Traore’nin kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Filipovic topa ağlarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında Volkan’ın kısa pasıyla topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Erdinç Sezertam xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Filipovic xxx, Zuta xx, Volkan xx, Milosevic xx, Jevtovic xx, Traore xx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Amir, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx, Castro xx, Serdar xx, Deniz xx, Yasin xx, Ghilas xx

Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Axel, Poko, Yalçın, Tayfur, Jerome

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Zuta (Atiker Konyaspor)

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