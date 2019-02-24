Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Deniz’in verdiği ara pas ile topla buluşan Kravets’in ceza sahası içine girip vurduğu şut az farkla auta çıktı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Şamil’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir noktada Deniz’in dokunduğu top, Konyasporlu Filipovic’e çarparak ağlarla buluştu. 0-1

79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes’in vurduğu sert şut kaleci Serkan’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

82. dakikada orta sahadan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit Can’ın vurduğu şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore x (Mücahit Can dk. 56 x), Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx

Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Lung xx,Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx (Levent dk. 90+4 ?), Chery xx (Varela dk. 84 ?), Umut x, Kravets xx (Hasan dk. 67 x)

Yedekler: Muammer, Hakan, Berkant, Mert, Asamoah, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Deniz (dk. 59) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan, Skubic (Konyaspor), Atila (Kayserispor)

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