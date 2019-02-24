Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz’in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore xx, Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx

Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx, Chery xx, Umut xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.