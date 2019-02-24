Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 23.24 Şubat 2019 Pazar 17:06
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in şutu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sağ kanattan Deniz’in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore xx, Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx
Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx, Chery xx, Umut xx, Kravets xx
Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor)
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