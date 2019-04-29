Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig 30.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Atiker Konyaspor’un sağ taraftan kullandığı korner vuruşu sonrasında, kaleci Muslera’dan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic’in vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

17. dakikada orta alanda gelişen Galatasaray atağında, Diagne’nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli’nin vurduğu şut, kalenin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Galatasaraylı Diagne, ceza sahası içinde Konyasporlu Diagne’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak daha öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx,

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Fallou Diagne xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Fofana xx, Yatabare xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Opanasenko, Ferhat, Volkan, Hurtado, Amir, Jahovic, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Luyindama xx, Nagatomo xx, Ndiaye xx, Fernando xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Selçuk, Emre Akbaba, Mitroglou, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

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