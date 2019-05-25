Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig 34.25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:59
Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin’in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.
22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali’nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare’nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kapluhan xx, Utku Tunavelioğlu xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hurtado x, Milosevic xx, Yatabare x
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Jahovic, Amir, Fofana, Ali Karakaya, Opanasenko, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Akhisarspor: Halil xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Rotman xx, Kadir xx, Aykut xx, Eray xx, Barbosa xx, Zeki xx, Regattin xx, Manu x
Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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