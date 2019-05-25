Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig 34.

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin’in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.

22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali’nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare’nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kapluhan xx, Utku Tunavelioğlu xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hurtado x, Milosevic xx, Yatabare x

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Jahovic, Amir, Fofana, Ali Karakaya, Opanasenko, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Akhisarspor: Halil xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Rotman xx, Kadir xx, Aykut xx, Eray xx, Barbosa xx, Zeki xx, Regattin xx, Manu x

Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.