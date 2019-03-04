Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hafes’in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan’nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica’nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes’in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1

73. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega’nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi.

88. dakikada Toure’nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR’da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi.

90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx

Kasımpaşa: Scuffet xx, Veysel xx (Karim Hafes dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Sa xx (Khalili dk. 81 ?), Pavelka xxx, Tarkan xx, Trezeguet xxx, İlhan Depe xx (Hajradinovic dk. 46 x), Perica xx

Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Özgür, Azad Toptik

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Toure xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Amiri dk. 66 x), Sosa xxx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxxx, Yusuf Yazıcı xx, Rodallega xx

Yedekler: Arda, Murat Akpınar, Ali Osman, Batuhan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Perica (dk. 63) Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa), Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa), Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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