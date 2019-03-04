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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

04 Mart 2019 Pazartesi 22:08
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Hafes’in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan’nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı.


54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica’nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.


63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes’in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1


73. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega’nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi.


88. dakikada Toure’nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR’da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi.


90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx


Kasımpaşa: Scuffet xx, Veysel xx (Karim Hafes dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Sa xx (Khalili dk. 81 ?), Pavelka xxx, Tarkan xx, Trezeguet xxx, İlhan Depe xx (Hajradinovic dk. 46 x), Perica xx


Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Özgür, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Toure xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Amiri dk. 66 x), Sosa xxx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxxx, Yusuf Yazıcı xx, Rodallega xx


Yedekler: Arda, Murat Akpınar, Ali Osman, Batuhan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Perica (dk. 63) Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa), Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa), Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:08
  1. doğa

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