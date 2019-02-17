0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

17 Şubat 2019 Pazar 21:05
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar(İkinci yarı)


53. dakikada Donk’un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli’nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3


68. dakikada Onyekuru’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel xx, Veigneau xx (Özgür Çek dk. 58 x), Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan Depe xx (Heintz dk. 58 x), Koita xx, Khalili xx (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet xxx


Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 46 x), Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx (Ömer Bayram dk. 60 x), Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xxx (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne xx


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu
    1. TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu..
    2. Avrupa'da 'şeytan çıkarma' skandalı!..
    3. Endonezya'da yapılacak başkanlık..
    4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?..
    7. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 -..
    8. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    9. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    10. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?..
    11. Dağcılar yaralı şahini kurtardı
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Galatasaray taraftarları deplasmanda..
    14. Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta..
    15. 22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim..
    16. TSK’dan “KIŞ-2019” Tatbikatı
    17. Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı
    18. Galatasaray, bu sezon iki maçta da..
    19. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Galatasaray bu sezon deplasmanda 5...
    22. Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı
    23. Feghouli attı! Cimbom farka koştu
    24. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    27. Ev ev işgal ediyorlar! Terörist..
    28. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    29. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    30. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması