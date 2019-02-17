Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 22.17 Şubat 2019 Pazar 21:05
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
53. dakikada Donk’un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli’nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
68. dakikada Onyekuru’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel xx, Veigneau xx (Özgür Çek dk. 58 x), Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan Depe xx (Heintz dk. 58 x), Koita xx, Khalili xx (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet xxx
Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 46 x), Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx (Ömer Bayram dk. 60 x), Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xxx (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)
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