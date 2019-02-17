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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

17 Şubat 2019 Pazar 20:20
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)


11. dakikada Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol taraftan Emre Taşdemir’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


14. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0


15. dakikada sağ taraftan Pavelka’nın içeri çevirdiği topa Trezeguet’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.


22. dakikada sol taraftan Selçuk’un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu ceza yayı önünde alan Belhanda’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


29. dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda’nın ortasında kale önünde Feghouli’nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet’in bacaklarının arasından filelere gitti. 1-2


45+1. dakikada Khalili’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Trezeguet’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan Depe xx, Koita xx, Khalili xx, Trezeguet xxx


Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Tarkan, Hasan, Perica,Hajradinovic,Çağatay Kurukalıp, Özgür Çek, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx, Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xxx, Diagne xx


Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:20
  1. doğa

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