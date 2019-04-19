0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

19 Nisan 2019 Cuma 22:35
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Lima’nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ceza sahası içine açtığı ortada Trezeguet’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


62. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf’un ceza sahası içine çevirdiği ortada Saivet’in kafa vuruşunu kaleci Scufet oyun alanı içine çeldi.


65. dakikada sol kanattan topla ceza sahası içine giren Sakho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


78. dakikada ceza sahası dışından Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssef’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Furkan kaleci Scufet ile karşı karşıya kaldı. Pozisyon esnasında yerde kalan Furkan’a hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Daha sonra VAR’dan uyarı alan hakem Uğurlu pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.


81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aytaç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xx


Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28 xx) , Ben Youssef xx, Josue Sa xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Hajradinovic x (Özgür dk. 89 ?), Karim Hafez xx (İlhan Depe dk. 76 x), Trezeguet xxx, Perica xx


Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, Eren Elmalı, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Bursaspor: Okan xx, Umut Meraş xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx (Shehu dk. 90 ?), Aytaç xx, Saivet xx, Latovlevici xx, Lima xx (Furkan dk. 75 x), Yusuf xx (Tunay dk. 66 x), Sakho xx


Yedekler: Ataberk, Vergini, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Burak


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Trezeguet (dk. 60) (Kasımpaşa), Aytaç (dk. 81) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Pavelka, Scufet (Kasımpaşa), Shehu (Bursaspor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. “Topraklarımız komşu ülkelere yönelik..
    3. 6 ülke tehlike altında! İran’da son 40..
    4. Ergin Ataman: “Saha avantajını..
    5. Maçın ardından
    6. Şuhut’ta Berat Kandili idrak edildi
    7. Alanya semalarında dünya şampiyonası
    8. AK Parti'den flaş 'İstanbul'..
    9. İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60..
    10. İzmir’de sahte içki operasyonu
    11. Svetislav Pesic: “Play-off’larda..
    12. Libyalılar Hafter’in saldırısına karşı..
    13. İstanbullular Berat Kandili'nde..
    14. Kasımpaşaspor - Bursaspor maçı..
    15. Almanya'da Berat Kandili
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Kur'an ile alay eden festivale sert..
    18. Kandilde camiler ve Hazreti Mevlana..
    19. Antalya’da bahçıvanın acı ölümü
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    22. Başkan Arı, kandil simidi ve şerbeti..
    23. Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10..
    24. "(Fener Ol) kampanyasının benimsenmesi..
    25. Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dev maraton İznik Ultra’da başladı
    29. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    30. Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi