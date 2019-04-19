Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Lima’nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ceza sahası içine açtığı ortada Trezeguet’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

62. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf’un ceza sahası içine çevirdiği ortada Saivet’in kafa vuruşunu kaleci Scufet oyun alanı içine çeldi.

65. dakikada sol kanattan topla ceza sahası içine giren Sakho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası dışından Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssef’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Furkan kaleci Scufet ile karşı karşıya kaldı. Pozisyon esnasında yerde kalan Furkan’a hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Daha sonra VAR’dan uyarı alan hakem Uğurlu pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aytaç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xx

Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28 xx) , Ben Youssef xx, Josue Sa xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Hajradinovic x (Özgür dk. 89 ?), Karim Hafez xx (İlhan Depe dk. 76 x), Trezeguet xxx, Perica xx

Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, Eren Elmalı, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Bursaspor: Okan xx, Umut Meraş xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx (Shehu dk. 90 ?), Aytaç xx, Saivet xx, Latovlevici xx, Lima xx (Furkan dk. 75 x), Yusuf xx (Tunay dk. 66 x), Sakho xx

Yedekler: Ataberk, Vergini, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Burak

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Trezeguet (dk. 60) (Kasımpaşa), Aytaç (dk. 81) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Pavelka, Scufet (Kasımpaşa), Shehu (Bursaspor)

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