Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Umut’un açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Sakho’nun şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul’un sağ tarafa havadan verdiği pasta topla buluşan Sakho’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in şutu direğin üstünden auta çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic’in sert şutu direğin yanından auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xx

Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28 x), Ben Youssef xx, Josue Sa xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Tarkan x, Hajradinovic x, Karim Hafez xx, Trezeguet xx, Perica x

Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, İlhan Depe, Eren Elmalı, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Bursaspor: Okan xx, Umut Meraş xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Aytaç x, Saivet xx, Latovlevici x, Lima xx, Yusuf x, Sakho xx

Yedekler: Ataberk, Vergini, Shehu, Furkan, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Tunay, Burak

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)

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