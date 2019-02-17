0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)

İ.

17 Şubat 2019 Pazar 18:22
Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)

İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında evinde Göztepe’yi ağırladı. Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma Kayserispor’un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skor ile birlikte ev sahibi takım 28 puana yükselirken, Göztepe ise 25 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Gassama sağ taraftan taşıdığı topta ceza sahası içindeki Halil’i gördü. Halil’in yakın mesafeden yaptığı vuruş Kana-Bıyık’tan döndü.


52. dakikada Şamil Çinaz ile gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında top sol tarafta Atila ile buluştu. Su oyuncunun pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets’in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.


70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’un atağı sağ kanattan gelişti. Deniz’in pası ile buluşan Hasan Hüseyin şık hareketler ile ceza sahasına girdi. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin’in vuruşunu Beto ayakları ile kornere çeldi.


83. dakikada Halil’in sert vuruşu Kana-Bıyık’tan sekti. Kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.


85. dakikada sağ taraftan Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç’ün kafa vuruşu önce arka direğe çarptı ardından fileler ile buluştu. 1-1


88. dakikada Varela ile sağ taraftan gelişen atakta topla buluşan Chery ceza sahasına girerek topu ortaya gönderdi. Mensah defansın arasından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xx, Serkan Çimen xx


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila Turan xx (Levent Gülen dk. 81 x), Kana Bıyık xxx, Sapunaru xxx, Şamil Çinaz xx (Varela dk. 87 ?), Bernard Mensah xxx, Deniz xx, Chery xxx, Kravets x (Hasan Hüseyin dk. 64 x), Umut xx


Yedekler: Muammer, Emre Demir, Hakan Çıtak, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor x (Berkan dk. 46 x), Poko xx (Ghilas dk. 76 x), Alparslan x,Gouffran x, Castro xx, Deniz Kadah x (Jerorem dk. 46 x), Halil Akbunar x


Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren Bilen, Martins De Araujo, Erol Hakan, Tayfun, Yalçın, Elesa


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Chery (dk. 14), Mensah (dk. 88) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Deniz Türüç (dk. 85) (k.k) (Göztepe)


Sarı kartlar: Şamil Çinaz, Atila Turan, Umut Bulut, Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor), Alparslan (Göztepe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?
    1. 15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e..
    2. Voleybol: Toplu sonuç
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Maçın ardından
    5. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    6. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    7. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    8. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    9. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    14. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    15. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    16. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    17. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    18. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    19. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması