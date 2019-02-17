Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)

İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında evinde Göztepe’yi ağırladı. Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma Kayserispor’un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skor ile birlikte ev sahibi takım 28 puana yükselirken, Göztepe ise 25 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gassama sağ taraftan taşıdığı topta ceza sahası içindeki Halil’i gördü. Halil’in yakın mesafeden yaptığı vuruş Kana-Bıyık’tan döndü.

52. dakikada Şamil Çinaz ile gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında top sol tarafta Atila ile buluştu. Su oyuncunun pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets’in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.

70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’un atağı sağ kanattan gelişti. Deniz’in pası ile buluşan Hasan Hüseyin şık hareketler ile ceza sahasına girdi. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin’in vuruşunu Beto ayakları ile kornere çeldi.

83. dakikada Halil’in sert vuruşu Kana-Bıyık’tan sekti. Kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

85. dakikada sağ taraftan Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç’ün kafa vuruşu önce arka direğe çarptı ardından fileler ile buluştu. 1-1

88. dakikada Varela ile sağ taraftan gelişen atakta topla buluşan Chery ceza sahasına girerek topu ortaya gönderdi. Mensah defansın arasından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xx, Serkan Çimen xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila Turan xx (Levent Gülen dk. 81 x), Kana Bıyık xxx, Sapunaru xxx, Şamil Çinaz xx (Varela dk. 87 ?), Bernard Mensah xxx, Deniz xx, Chery xxx, Kravets x (Hasan Hüseyin dk. 64 x), Umut xx

Yedekler: Muammer, Emre Demir, Hakan Çıtak, Berkant, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor x (Berkan dk. 46 x), Poko xx (Ghilas dk. 76 x), Alparslan x,Gouffran x, Castro xx, Deniz Kadah x (Jerorem dk. 46 x), Halil Akbunar x

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren Bilen, Martins De Araujo, Erol Hakan, Tayfun, Yalçın, Elesa

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Chery (dk. 14), Mensah (dk. 88) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Deniz Türüç (dk. 85) (k.k) (Göztepe)

Sarı kartlar: Şamil Çinaz, Atila Turan, Umut Bulut, Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor), Alparslan (Göztepe)