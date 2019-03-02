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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:10
Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Varela’nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada zor pozisyonda kafayla dokunan Kravets, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


62. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Deniz, çalımlarla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Deniz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1


74. dakikada Deniz’in sağ kanattan yaptığı ortada Beşikta savunması Umut’tan önce araya girerek topu kornere attı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Deniz’in pasıyla topla buluşan Şamil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.


79. dakikada Deniz’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında savunmadan dönen topu önünde bulan Şamil’in sert vuruşunda kaleci Karius köşeye giden topu güçlükle çıkardı.


90. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Şamil xx, Umut xx, Deniz xx, Kravets xx (Gyan dk. 90 ?), Varela x (Levent dk. 72 x), Sapunaru x, Mensah x (Hüseyin dk. 34 xx), Kucher xx, Kana Bıyık xx


Yedekler: Muammer, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Beşiktaş: Karius x, Adriano x, Medel x, Vida xx, Caner xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 80 x), Dorukhan x (Roco dk. 61 x), Ljajic x, Güven xx (Lens dk. 69 x), Quaresma x, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Rıdvan, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Kravets (dk. 57), Deniz (dk. 62) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Atiba (dk. 38), Caner (dk. 90) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:10
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