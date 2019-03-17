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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

17 Mart 2019 Pazar 18:23
Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta İstikbal Mobilya Kayserispor ile lider Medipol Başakşehir 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında İrfan Can sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Visca’nın yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.


57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Chery’nin ortasına ceza sahasında dokunamayan Kravets takımını mutlak bir golden etti.


62. dakikada gelişen atakta ters topla sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın yerden sert vurduğu top direğin yanından çok az farkla auta çıktı.


65. dakikada defanstan dönen topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi. Yaptığı sert vuruş yine az farkla auta çıktı.


71. dakikada defanstan çıkan uzun topu çok düzgün bir şekilde Umut Bulut, Kravets’in önüne indirdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası çizgisi üzerinden istediği gibi vuramayınca top auta gitti.


73. dakikada Robinho’nun şık pası ile defansın arkasında topla buluşan Visca’nın yaptığı vuruşu Lung kornere çeldi.


74. dakikada defanstan aldığı topu süren Gökhan’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert şut Lung’u geçerken üst direkte patladı.


77. dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun pozisyonda sert vuran Napoleoni’nin düzgün şutunu günün başarılı ismi Lung ayakları ile çelerek gole izin vermedi.


85. dakikada gelişen konuk takım atağında sol taraftan Elia’nın ortasına müsait pozisyonda iyi yükselen Visca’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.


90. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Kravets’in pası ile sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut’un kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.


90+4. dakikada VAR odasından gelen uyarı ile Sapunaru’nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesini inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.


90+7. dakikada topun başına geçen Adabayor topu Lung’un solundan filelere göndererek takımına 1 puanı getirdi. 1-1



Stat: Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Emre Eyisoy x, Mustafa Sönmez x


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xxxx, Lopes x, Kana Bıyık x (Leventdk. 37 x), Sapunaru xx, Kucher xxx, Şamil xxx, Umut x, Hasan Hüseyin xx, Chery x (Asamoah Gyan dk. 81 x), Varela xx (Atila Turan dk. 66 x), Kravets xxx


Yedekler: Muammer, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx (Elia dk. 79 x), Mahmut xx, Caiçara xx, Kudriashov x, Gökhan x, Visca xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 61 x), Arda Turan x (Adebayor dk. 61 x), İrfan Can xx, Robinho xx


Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Alparslan, Mustafa Kutay


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Şamil (dk. 24) (İ.M. Kayserispor), Adebayor (dk. 90+7) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Umut Bulut, Lopes, Kravets (İ.M. Kayserispor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başaşehir)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:23
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