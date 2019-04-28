Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Villafanes’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defansın arasından iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşunu Lung güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada defansta Sackey’in hatalı pasında araya giren Hasan Hüseyin topu sol çaprazda Varela ile buluşturdu. Portekizli oyuncunun yerden sert şutu uzak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Villafanes’in kullandığı köşe vuruşunda Hasan Hüseyin’in kafasından seken top Papiss Cisse’nin önünde kaldı. Çabuk davranan Kana Bıyık’ın müdahalesi mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Gelişen konuk ekip atağında Nsacala’nın ortasına iyi yükselen Caulker düzgün bir kafa vuruşu ile Kaleci Lung’u mağlup etti. 1-1

33. dakikada Ozan Tufan, kaptığı topu şık hareketler ile rakip sahaya taşıdı. Soldan ortaya çevirdiği topa ceza sahası dışından vuran Villafanes’in şutu az farkla auta çıktı.

45+2 dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Atila Turan yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, Haydar bu topu güçlükle kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Levent Gülen xx, Kana Bıyık xx, Sapunaru xx, Atila Turan x, Kucher x, Hasan Hüseyin xx, Varela xx , Chery xx, Deniz Türüç xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer, Gyan, Bilal,Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Ercan, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Cenk Ahmet xx, Nsacala xx, Welinton xx, Caulker xxx, Ozan Tufan xx, Efecan xx, Sackey xx, Papiss Cisse x, Villafanes xx, Djalma Campos xx

Yedekler: Ufuk, Ceyhan, Carneiro, Hasan, Emre, Fernandes, Taha, Josef Sural

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Varela (dk. 9) (İ.M. Kayserispor), Caulker (dk 23) (A. Alanyaspor)

Sarı kartlar: Kana Bıyık (İ.M. Kayserispor), Sackey, Papiss Cisse (A. Alanyaspor)

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