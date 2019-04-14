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Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 28.

14 Nisan 2019 Pazar 14:47
Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Sadaev ile gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Moulin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ortaya çevirdiği topu son anda Sapunaru uzaklaştırdı.


17. dakikada defanstan gelen topu iyi kontrol eden Chery’ninyaklaşık 35 metreden sert şutunu kaleci Altay direk dibinden güçlükle kornere çeldi.


26. dakikada sol kanattan Sacko’nun ortasına iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.


29. dakikada Sadaev’in defansın attığı pasla buluşan Pinto’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta gitti.


43. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou’nun şutu önce defansa çarptı, ardından da kaleci Lung kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Aleks Taşçıoğlu xx


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Levent x, Kana Bıyık x, Sapunaru xx, Kucher xxx, Şamil xxx, Umut x, Hasan Hüseyin xx, Chery, Varela xx, Deniz Türüç xx


Yedekler: Muammer, Bilal, Kravets, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Djedje xx, Dominic Boyd xx, Sacko xx, Moulin xx, Sadaev xx


Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Moke Abro, Scarione, İlhan Parlak, Aydın


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:47
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