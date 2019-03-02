Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Adriano’nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak’ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

23. dakikada Lopes’in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven’in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius’un kucağında kaldı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Şamil x, Umut x, Deniz xx, Kravets x, Varela x, Sapunaru xx, Mensah x (Hüseyin dk. 34 x), Kucher xx, Kana Bıyık xx

Yedekler: Muammer, Gyan, Levent, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Medel x, Vida xx, Caner x, Atiba xxx, Dorukhan xx, Ljajic x, Güven xx, Quaresma x, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Mirin, Rıdvan, Oğuzhan, Lens, Mustafa Pektemek, Muhayer, Larin

Sarı kartlar: Kucher (Kayserispor), Dorukhan (Beşiktaş)

Gol: Atiba (dk. 38) (Beşiktaş)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.