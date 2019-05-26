Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan BB Erzurumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen atakta Tshabala’nın pasında topla buluşan Sunu’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery’nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela’nın sert şutu Sehiç’in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan’ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç’te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah’ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala’nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Levent Gülen xx, Sapunaru xx, Kucher xx, Mert x (Varela dk. 46 xx), Hasan Hüseyin xx, Mensah x (Gyan dk. 46 x), Chery xx, Deniz Türüç xx, Kravets x (Muammer dk. 64 xx)

Yedekler: Umut, Emre Demir, Nurettin, Hakan

AdemTeknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç xxx, Tolga xx,Kanstrup xx,Lokman xx, Leo xx, Taylan xxx (Safa dk. 81 x), Tshabala xx, Sunu xxx, Eduok xx (Samed dk. 87 ?), Emrah xx, Opseth x (Serkan Kurtuluş dk. 60 x)

Yedekler: Hakan, Rashad, Kone, Munsy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Lung (dk. 63) (İ.M.Kayserispor)

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