Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde, lider Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanatta Varela ile başlayan atakta Lopes ceza sahası içine gönderdi. Umut Bulut’un kafa ile indirdiği topa ceza yayı üzerinden Şamil’in sert şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Kudriashov’un önünde kaldı. Kudriashov’un yaptığı sert vuruşta topu önce Lung çeldi. Ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert’in müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil’in çizgide dokunduğu top ağlara gitti. Maçın hakemi ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR’a giden Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı: 1-0

35. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada Visca’nın pası ile çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan, topa vurmakta geç kalınca Levent araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Visca iki kişiyi geçtikten sonra sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kaldı. Visca’nın vuruşunda Lung’a çarpan topu Umut Bulutçizgiden uzaklaştırdı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Sönmez xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Kana Bıyık x (Leventdk. 37 x), Sapunaru xx, Kucher xx, Şamil xx, Umut x, Hasan Hüseyin x, Chery x, Varela xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer,Asamoah Gyan, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert, Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir: Mert x, Attamah xx, Mahmut xx, Caiçara xx, Kudriashov x, Gökhan x, Visca xx, Mossoro xx, Arda Turan x, İrfan Can xx, Robinho x

Yedekler: Volkan Babacan, Adebayor , Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Elia, Alparslan, Mustafa Kutay

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Şamil (dk. 24) (İ.M. Kayserispor)

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