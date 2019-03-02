Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarım saati golsüz eşitlikle geçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.