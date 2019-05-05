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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

05 Mayıs 2019 Pazar 18:02
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Bir kırmızı kart ve iki penaltı kararının çıktığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini devirerek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Halil’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan Boffin topu yumrukladı.


50. dakikada Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta Jerome’a çarpan top kaleye yöneldi, Boffin kritik bir hamleyle topu çıkardı.


63. dakikada Boffin ceza sahası içinde Jerome’u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.


66. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1


72. dakikada Castro’nun pasıyla ceza sahasına sokulan Serdar Gürler, şık bir vuruşla kaleci Boffin’in solundan topu ağlara yolladı. 4-1


90+1. dakikada Berkan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Boffin’den seken topu Deniz ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.



Stat: Bornova


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çavuş xx, Samet Çiçek xx


Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Reis xx, Berkan xxx, Poko xx, Castro xxx (Alpaslan dk. 87 ?), Deniz xxx, Halil xx (Gouffran dk. 76 x), Serdar xxx (Borges dk. 89 ?), Jerome xx


Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Gassama, Yalçın, Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Diego xx, Celutska xx, Cissokho xx, Hakan xx, Charles xx, Fredy xx (Doğukan dk. 66 x), Amilton xx (Drole dk. 74 x), Chico xx, Mevlüt xx (Doukara dk. 78 x)


Yedekler: Ferhat, Tarık, Erman, Bahadır, Yekta, Harun, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller:Serdar (dk. 11 ve 72), Deniz (dk. 35 pen. ve 66 pen.) (Göztepe), Mevlüt (dk. 18) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Charles (dk. 58) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Boffin, Diego, Celutska (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 18:02
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